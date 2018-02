Guionista explica por qué las películas de Marvel tienen más éxito que las de DC

Quienes han tenido la oportunidad de disfrutar de historias como la del buen ciudadano “Kick-Ass” o “Kingsman”, la mente que está detrás de estos cómics es Mark Millar, el famoso guionista.

El señor Millar fue contactado por Yahoo para realizar una entrevista en la cual le formularon una pregunta que solo expertos podrían resolver: ¿Por qué las producciones de Marvel tienen más éxito que las de DC?

Es un planteamiento que divide millones de opiniones, tratándose de los universos heroicos más famosos en el mundo, partiendo después de que “Black Panther” se coronara como todo un éxito con alrededor de 700 millones de dólares en taquilla, superando el total que recaudó “Justice League” y teniendo en cuenta que aún falta la reunión de los héroes de Marvel.

Es por eso que el experto lanzó las más sinceras acusaciones, y sinceras porque se declaró fan de DC:

“Creo que es realmente simple: los personajes no son cinematográficos. Y digo esto como un tremendo fan de DC que prefiere mucho más sus personajes a los de Marvel. Superman, Batman y Wonder Woman son algunos de mis favoritos pero creo que, con la excepción de Batman, no están basados en torno a sus identidades secretas, están basados en torno a sus superpoderes.

Mientras, los personajes de Marvel tienden a apoyarse en las personalidades de Matt Murdock o Peter Parker, o las individualidades de los X-Men, todo se centra en los personajes. DC, al margen de Batman, no se centra en los personajes.

Con Batman, puedes entenderle y preocuparte por él. No con alguien como Green Lantern, que tiene este anillo que le permite crear tridimensionales manifestaciones físicas y plasma verde con pensamientos en su cabeza, ¡pero es alérgico al color amarillo! ¿Cómo haces una película con eso? En 1952 tenía todo el sentido del mundo pero ahora el público no tiene ni idea de qué va eso.

La gente me destrozará por esto pero creo que las pruebas están ahí. Hemos visto a grandes directores, grandes guionistas y grandes actores, toneladas de dinero a su disposición, y estas películas [de DC] no funcionan. Creo que están demasiado lejos del tiempo en el que fueron creados. Algo de ellos se siente un poco viejo, los niños los miran y no creen que molen. Incluso Superman, amo a Superman, pero pertenece a una América que ya no existe. Representa la América del siglo 20, creo que llegó a la cima en esa época”