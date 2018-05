Greeicy Rendón perdió un papel en Hollywood por no saber bien inglés

La actriz y cantante colombiana, Greeicy Rendón, contó en una entrevista para el Canal 1 que fue contactada por Hollywood para realizar una película, pero que finalmente le dijeron que no porque no maneja muy bien el inglés.

El director que se fijó en la caleña fue nada más y nada menos que Steven Spielberg, quien pensó en la joven actriz para que le diera vida a la protagonista de su próxima producción cinematográfica.

En la entrevista, Rendón dijo:

“Bueno me contactaron y casi que ni me piden casting, pero me preguntaron: ‘y bueno, ¿cómo está el inglés?’… No paila, sin inglés no se puede. Yo no tengo nada que decir, solo que este año aprendo inglés”