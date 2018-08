¡Qué grandes! Con ovaciones, Karius fue recibido por la hinchada de Liverpool

Desde aquel partido contra el Real Madrid donde Loris Karius fue el protagonista y no precisamente por su buena actuación, el Liverpool no había jugado oficialmente, y fue por eso que los hinchas del Liverpool dejaron claro que apoyan en las buenas y en las malas a al conjunto de Jürgen Klopp.

Aunque muchos pensaron que caerían insultos o silbadas al portero una vez entrara al campo de juego, pues sucedió todo lo contrario, pues ‘The Kop’ (público de Anfield Road) recibió con ovaciones a Karius.

El mismo arquero a través de sus redes sociales comentó lo sucedido, asegurando en rueda de prensa que no esperaba tan majestuoso recibimiento de parte de la hinchada.

Thank you Anfield for this reception! ❤👏🏻 #YNWA #LK1 @LFC pic.twitter.com/Ex5jIiQNZs

— Loris Karius (@LorisKarius) 8 de agosto de 2018