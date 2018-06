Gorillaz manda a la venta el box set de ‘The Now Now’ y está brutal

Fue headliner en el Festival Estéreo Picnic y la siguen rompiendo en el 2018, tanto así que ya estrenaron nuevo sencillo. Esta vez Gorillaz llegó con más sorpresas para sus fans, y es de esas sorpresas que valen la pena coleccionar.

Se trata del box set que la banda animada y liderada por Damon Albarn sacó a la venta, todo de cara al lanzamiento de The Now Now.

¿Pero qué incluye esta box set?

Esta maravilla está compuesta por un vinilo de 12”, una réplica de 2-D, cuatro artworks impresos y algunos pines con imágenes de la banda. Este artículo coleccionable tiene un costo de 50 euros.

Recordemos que hace algunos días Damon Albarn y su banda llegaron hasta Tokio para mandarse con el ‘The Now Now’ completico, sexto álbum de la banda que conoceremos el próximo 29 de septiembre.