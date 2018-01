El golazo de tres japoneses a un equipo de noventa jugadores y diez arqueros

Tan solo minutos y medio tardaron Yosuke Ideguchi, Hotaru Yamaguchi e Hiroshi Kiyotake, jugadores de la selección japonesa, para poder anotar el glorioso gol.

El reto era enfrentarse a un equipo contrario, el cual estaba conformado por 100 niños: 30 delanteros, 30 volantes, 30 defensas y 10 arqueros.

Here’s a goal from #LUFC‘s #Ideguchi. Can score against 100 kids in Japan, but can he do it on a cold night in the Championship? pic.twitter.com/ctdVHfEJOV

— Mundial JPN (@MundialJPN) 31 de diciembre de 2017