Glenn Tipton se reencontró con Judas Priest

El pasado 20 de marzo, la banda de heavy metal Judas Priest, presentó su más reciente álbum ‘Firepower’ en el Prudential Center de Newark, New Jersey.

En la presentación, los asistentes estallaron de emoción al ver que el histórico guitarrista de la banda, Glenn Tipton, que tuvo que dejar la gira de la agrupación por el estado avanzado en el que se encuentra su parkinson, tocó junto a sus ex compañeros las canciones ‘Metal God’, ‘Breaking the Law’ y ‘Living After Midnight’.

Cuando Tipton salió al escenario, fue recibido por los aplausos y gritos de admiración de todos los asistentes al evento.

Aquí dos videos que registraron el emotivo momento:

¡Gracias por tanto heavy metal, grande!