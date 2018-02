Genio reemplazó audio de entrevista de Trump por escena de las ‘hamburguejas al vapor’

De manera increíble se pudo asociar el audio del capítulo de los Simpson con una entrevista realizada hace pocos días al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El nuevo meme que ya tiene más de 277 mil reproducciones es furor en Twitter, y es que escenifican perfectamente el dialogo entre el presidente Trump y el periodista Piers Morgan, cambiando el audio de la entrevista por la charla del Intendente Archundia y el director de la primera de Springfield,Seymour Skinner.

La edición es perfecta en la cuestión de sus movientes faciales concuerdan junto con el audio de la escena de los Simpson.

I turned Piers Morgan’s Trump interview into the “Steamed Hams” scene from The Simpsons. Enjoy! pic.twitter.com/Q2Gh0Zksuy

— Jesse McLaren (@McJesse) January 29, 2018