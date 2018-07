GayC/DC, la banda tributo a AC/DC que tiene miembros homosexuales

Recientemente, se dio a conocer que en Los Ángeles, Estados Unidos, existe una banda tributo a AD/DC, la agrupación de hard rock australiana, liderada por los hermanos Young, formada únicamente por miembros de la comunidad LGBT, la cual se llama GayC/DC.

El grupo formado en 2013, juega con los nombres de las canciones clásicas de AC/DC como “Let There Be Cock”, “Whole Lotta Jose”, “Bottom Child”, “Dirty Dudes, Done Dirty Cheap”, “Gay Boy Boogie” y… “Big Balls”.

Los cinco integrantes de GayC/DC se definen como:

“glam, perversos, porno, punk, metal y rock an roll sucio”

La controversial banda ha compartido escenario con Sebastian Bach.

Aquí algunos videos de GayC/DC en concierto: