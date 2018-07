Gamer le terminó a su novia considerada la ‘chica más sexy del clima’ en su país

Yanet García, es una comunicadora social mexicana, reconocida en su país como la ‘chica más sexy del clima’, debido a su trabajo como presentadora, quien estaba en una relación sentimental con un gamer estadounidense llamado Douglas.

La pareja, la cual llevaba un tiempo saliendo, acabó con su relación, porque el gamer decidió que quiere priorizar su carrera como jugador profesional del videojuego “Call of Duty”, algo que al parecer, no puede hacer si está García.

Douglas de 23 años y ex pareja de García, es reconocido por haber participado en el equipo FaZe Clan y por ser uno de los mejores gamers de su país.

La pareja, fue quien hizo pública su ruptura a través de las redes sociales.

