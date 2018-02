Gal Gadot se muestra emocionada por aparecer en Los Simpson

La actriz que pertenece al universo DC ahora será parte de Springfield junto a Los Simpson en un nuevo capítulo que prepara la serie.

Gal Gadot, de origen israelí, anunció en su cuenta de Twitter que será parte del nuevo episodio de Los Simpson, serie que lleva 30 años divirtiendo a sus fans con las antiguas y nuevas temporadas.

“¡Crecí mirando Los Simpsons y ahora me daré voz a mí misma en un episodio! Manténganse pendientes próximamente…”, escribió la actriz en su red social:

I grew up watching @TheSimpsons and now I get to voice myself in an episode! 😱😜 Stay tuned… pic.twitter.com/LtvrZ39UiJ

— Gal Gadot (@GalGadot) 5 de febrero de 2018