Fuerte ‘encontrón’ entre James Rodríguez y un compañero del Bayern

El diario alemán, Blind, reportó un roce entre el jugador colombiano y su compañero de equipo, Sebastian Rudy, mientras estaban en pleno entrenamiento.

Así mismo, asegura el mimo medio, que los problemas no pasaron a mayores gracias a la oportuna aparición de los demás compañeros de equipo.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp

