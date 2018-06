Franco Armani asegura que el fútbol colombiano no es de impacto

El ahora arquero de la Selección Argentina y de River Plate, Franco Armani, en entrevista con el programa argentino, 90 Minutos de Fox Sports, habló de su paso por Colombia y su llegada a la albiceleste.

El arquero agregó que de haber seguido en la Liga colombiana de Fútbol hubiera sido imposible llegar a la Selección de su país.

“Totalmente. No tiene la magnitud ni la fuerza, no estoy menospreciando la liga colombiana, estoy agradecido de haber jugado allí en donde me dieron muchas satisfacciones, pero no tiene el mismo impacto que la liga argentina, el mismo protagonismo”, fue la respuesta del ex arquero de Atlético Nacional.