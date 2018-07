FOTOS: Rihanna LO MOSTRÓ TODO, publican fotos de la cantante desnuda.

No es la primera vez que el mundo ve a ‘Riri’ sin ropa, es más, varias veces ha sido captada en varias ocasiones con su cuerpo al desnudo . Sin embargo, no deja de ser sorpresa o noticia que salgan a la luz nuevas fotografías de la cantante.

Un usuario en Twitter, que se dedica a seguir la vida de los famosos, ayer publicó dos imágenes en las que se ve a la cantante de Barbados desnuda con su cuerpo al aire libre. No se sabe mucho de cuándo, ni dónde pasó, pero fueron los mismos internautas quienes notaron que el videojuego que se ve en el televisor de la foto no es reciente. Así que suponen que la foto no es tan reciente.

Vea aquí la foto que tiene suspirando a todo Internet.