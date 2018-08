Que si Elif aparece o no aparece pues ya no viene al caso, pues cada mes le pasa algo y preocupa a todas las madres que no le pierden rastro a esta telenovela originaria de Turquía.

El caso es que los ojos ahora se centran en Melek Simsek, la mamacita de Elif en su novela, pus en la vida real es Selin Sezgin y se ha ganado todo el reconocimiento en redes sociales: