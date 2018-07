FOTOS: Hincha inglesa casi pierde un ojo celebrando victoria de su equipo

Zoey Louise Johansson, es una hincha de la selección inglesa que casi pierde un ojo después del partido entre Colombia e Inglaterra por los octavos de final en Rusia 2018. La chica estaba en un bar viendo el cotejo entre ambos equipos,en donde varias personas también estaban reunidas para ver el juego.

Cuando Eric Dyer hizo el último cobro dejando victorioso a Inglaterra, los vasos de vidrio y las botellas volaron por todo el lugar. Al estar en el lugar de los hechos Zoey recibió un golpe y sufrió un corte sobre la ceja.

Afortunadamente, la cirugía fue un éxito pero afirma que los médicos le dijeron que aún así había corrido mucho riesgo de perder su ojo.

Vea aquí la foto de la inglesa

I saw this on Facebook earlier and thought it was well worth a mention due to the England game @ 2pm as I know this does happen when England score.

RT to share and pass this on please 👍🏼 pic.twitter.com/csQmMGGOnK

— Footy Tipsters (@Footy_Tipsters) 7 de julio de 2018