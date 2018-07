Blink 182 vivió su mejor época a principios de la década del 2000 y aunque intentaron lanzar nueva música hace poco, los seguidores de la banda no reaccionaron igual a cuando traían All the small things en su discman.

A pesar de eso, los que crecimos con su música siempre recordaremos a Tom, Mark y Travis en su mejor momento.

Vea aquí cómo lucen en la actualidad nuestros ídolos, cada uno ha tomado su propio rumbo:

Tom DeLonge – Vocalista

Mark Hoppus – Bajista

Travis Barker – Baterista