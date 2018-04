Foo Fighters versionó una canción de ‘Grease’ y tuvo de invitando a John Travolta

Como ya es costumbre, los conciertos de Foo Fighters están llenos de sorpresas, y su más reciente presentación en el Festival Rockville, en Florida, no fue la excepción.

En un segmento del concierto, en donde la banda liderada por Dave Grohl siempre guarda un espacio para tocar material de otros artistas, Foo Fighters logró sorprender a sus fanáticos interpretando ‘You’re the One That I Want’, una canción muy famosa de la película de los 70, ‘Grease’. Pero, no todo quedó ahí, la gran sorpresa de la noche fue cuando John Travlota (protagonista de la película), salió al escenario junto a la agrupación, causando el asombro y euforia de los asistentes.

Aquí el grandioso momento: