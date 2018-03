Foo Fighters se fusionan con Van Halen y John Lennon para presentar tremenda canción

“Imagine” más “Jump”, estas emblemáticas canciones fueron las elegidas por Foo Fighters para realizar tremenda composición al mejor estilo de la banda liderada por Dave Grohl.

La agrupación publicó un video a través de su cuenta de Twitter, y como buena banda, tomaron “presentadas” estas canciones para su ensayo. El resultado no podía ser otro que el de los halagos por parte de todos sus seguidores.

Woodshedding for the summer tour has never felt so good….see you out there….(I’ll learn the words by then, I swear)

Thanks to Mighty Mike for the inspirado. (Oh, and Halen and Lennon, too) pic.twitter.com/VB8x6ipsmT

— Foo Fighters (@foofighters) March 3, 2018