Fanático se sube a tocar con Foo Fighters frente a 40 mil personas y se roba el show

Esta vez la suerte fue para Joey, un joven de 22 años que cumplió su mayor sueño de rocanrolear junto a Dave Grohl y la banda completa de Foo Fighters, esto gracias a un gran cartel con el que pedía tocar Monkey Wrench en el escenario.

Dave no le vio problema alguno, por eso le preguntó “¿Estás seguro que podrás tocar el tema? Lo último que quieres hacer es subirte aquí y cagarla frente a 40 mil personas en tu ciudad natal”, pero Joey no tuvo problema alguno, y con un atuendo igual al del vocalista de la banda, se paseó por todo el escenario sin ningún problema.

A 22-year-old from Everton Hills is still buzzing after he was chosen from the crowd at Suncorp Stadium last night to play with the @foofighters @MaxFutcher #7News pic.twitter.com/2OZ57OS1dj

— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) January 26, 2018