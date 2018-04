El fan sobreactuado de Will Smith en Cartagena generó los memes de la semana

Si existió alguien que revolucionó al país con su llegada, fue Will Smith y su visita a Cartagena. Y no es para menos, habló en español, grabó video con música folclórica de fondo y hasta fue ovacionado en las calles de la ciudad amurallada.

El motivo de la visita del actor se debe gracias a al rodaje de ‘Gemini Man’, su más reciente producción, pero visita de estrella no es visita si no hay memes. Esta vez un sobreactuado fan de Will protagonizó el personaje de la semana y vean por qué:

Video

cuando ves a tu crush y te saluda 😂😂 pic.twitter.com/WtEHB1E3Or — andre💗 (@_xdre) April 19, 2018

Memes