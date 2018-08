Fan fue abusada sexualmente en medio de un concierto de Foo Fighters

Es una total lástima que cosas así pasen en los conciertos de nuestras bandas favoritas, y más cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestros mismos gustos musicales. Sin embargo y aunque parezca increíble, existen personas que aprovechan esta clase de eventos para hacer de las suyas.

Esta vez el escenario que escogieron fue el del Wrigley Field, donde una joven fue abusada sexualmente mientras estaba en un concierto de Foo Fighters. Tal y como lo informó el medio Chicago Tribune, la joven de 23 años fue víctima del abuso sexual en la zona de los baños durante el concierto.

