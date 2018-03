Su ex novia lo dejó por ‘gordo’ y él decidió volverse fisicoculturista

Miro Judt, es un hombre británico, que decidió darle a su vida un giro de 180 grados, después de que su ex novia lo dejara por cómo lucía, pues según la mujer estaba muy gordo y descuidado.

Cuando su ex novia lo dejó, hace seis años, Judt modificó su estilo de vida, dejó la pizza y la comida rápida por completo, y optó por realizar un dieta con mayor proteína, vegetales y fibra, obviamente todo acompañado de una buena rutina de ejercicio.

Así lucía Miro Judt antes de cambiar su vida:

“Cuando era más joven no me importaba lo que estaba comiendo o bebiendo, me tomaba muchas botellas de refresco y comía mucha chatarra. Pero cuando mi novia de seis años terminó conmigo, ese fue un punto para cambiar. Ella fue muy cruel conmigo, y me dijo que no creía que yo pudiera bajar de peso”, declaró el hombre para el medio Mirror.

Miro Judt logró bajar rápidamente de peso y conoció en el mundo fitness a su actual pareja, la modelo Victoria Wilson, quien segura amarlo no por cómo luce, sino por su determinación para estar siempre en forma:

El apoyo de la actual pareja es muy importante para el proceso de Judt, pues ella lo ayuda a que no deje la dieta y a que no desista del ejercicio, pues puede llegar ser algo muy agotador.