Ex manager de Guns N’ Roses llama pedófilo a Michael Jackson y lo culpa del fin de la banda

Doug Goldstien, el ex manager de la banda estadounidense de hard rock, Guns N´Roses, declaró y aseguró en una entrevista con GNR Central, que el culpable de que la banda se acabara, fue Slash, después de que decidiera hacer una colaboración con Michael Jackson en la canción ‘Give It To Me’ en 1991.

El ex manager recordó que la colaboración entre Slash y Michel Jackson ocurrió solo un tiempo después de que el líder de la banda, Axl Rose, revelara al mundo que fue abusado por su padre cuando era un niño:

“Axl da esta entrevista y confiesa este oscuro secreto, y a los 2 meses Slash me dice ‘Hey, voy a tocar con Michael Jackson’. Todos en la industria sabían que Eddie de Van Halen había recibido un millón de dólares por ‘Beat It’, por eso le recomendé que al menos negociara el trato y me respondió que ya estaba cerrado y le dije que tenía que explicarle a Axl por qué iba a ir a tocar con ese pedófilo”.

Goldstein continúa:

“Slash me dijo que el trato ya estaba hecho y que le iban a pagar cierta cantidad y una tele de 72 pulgadas. Así que, ¿Qué le iba a decir a Axl? ¿Qué iba a tocar con el pedófilo de Michael Jackson después de que desnudó su alma por una tele grande? Ese fue el comienzo del fin para Guns N’ Roses, eso selló el destino de la banda. Axl nunca más pensó en Slash como su hermano. Creyó que sus compañeros tenían claro todo lo que había sufrido como para recibir ese tipo de traición”.

Este es el video de la colaboración entre los dos músicos: