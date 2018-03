Ex jugador del Liverpool escupió en la cara a una fanática del Manchester United

El pasado sábado 10 de marzo, se llevó a cabo un partido entre Manchester United y Liverpool, en donde el Manchester salió vencedor.

Jamie Carragher, ex defensor del Liverpool, que defendió muy bien la camiseta cuando estuvo en el campo de juego, no pudo soportar los comentarios de la derrota de su ex equipo, que le hizo un hombre hincha del Manchester United, que se encontraba en un auto con su hija de 14 años.

El ex jugador reaccionó de manera violenta a las palabras del aficionado y le arrojó un escupitajo a él y a la cara de su pequeña hija.

Aquí el video:



¿Creen que el ex jugador se excedió o el hombre se lo merecía?