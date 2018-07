Ex de Dayro Moreno cuenta sobre la pelea con cuchillo y todo

La modelo colombiana Marcela Muñoz, conocida en el mundo del entretenimiento como Lamar Music, rompió el silencio y habló sobre su pasada relación con el futbolista del Atlético Nacional, Dayro Moreno. La rubia sobre el más reciente acontecimiento que tuvo junto al padre de su hija, pues los vecinos terminaron por llamar a la Policía.

Según Marcela, la pareja estaba en un asado con un grupo de amigos,entre tragos, se desató una discusión calurosa y las cosas se salieron de control. Aunque Muñoz no afirma que hubo violencia física, intenta decir algo entre líneas.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, la modelo tenía una cortada en el brazo.

“A mí me hicieron una cirugía de reconstrucción de nervio. Yo me corté con un cuchillo, estábamos en compañía de unos amigos, estábamos haciendo un asado, Dayro estaba ahí. No nos habíamos separado, estábamos en un tire y hala. Llegó la policía, los vecinos llamaron, obviamente esto fue demasiada sangre (…) Bueno, fue una discusión. Pero de ahí a otra cosa te dejo el beneficio de la duda a ti y a ocho millones de televidentes. Si hubiera sido que me machuqué el dedo con la puerta, con el cajón, fácilmente te digo ‘me machuqué el dedo con la puerta con el cajón”.