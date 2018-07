En última gira de Guns N Roses, ‘Use Your Illusion Tour’, que terminó en Argentina, la banda compartió algunas fechas con Metallica, además, ambas bandas publicaron nueva música en 1991. Guns N Roses publicó Use Your Illusion I y II, y Metallica el ‘álbum negro’.

Si tuviera que elegir solo uno de estos 3 álbumes… ¿Con cuál se quedaría?

