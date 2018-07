Estos son los mejores solos de guitarra de la historia del rock

La revista Classic Rock, elaboró un ranking para elegir mediante votación al mejor solo de guitarra de la historia de este estilo y para lograr el cometido, la publicación consultó a críticos, músicos y a sus lectores, quienes dieron con este resultado:

Jimmy Page/Led Zeppelin – Stairway To Heaven

David Gilmour/ Pink Floyd – Comfortably Numb

Don Felder and Joe Walsh/Eagles – Hotel California

Allen Collins/Lynyrd Skynyrd – Freebird

Jimi Hendrix/The Jimi Hendrix Experience – All Along The Watchtower

Eddie Van Halen/Van Halen – Eruption

Brian May/Queen – Killer Queen

Slash/GN’R – Sweet Child Of Mine

Prince/Prince And The Revolution – Purple Rain

Tony Iommi/Black Sabbath – Paranoid