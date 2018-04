Estos son los juegos que traen Xbox live gold y PlayStation Plus gratis para abril

Llegamos al cuarto mes del año y eso significa que hay novedades y excusas para no salir de la casa, el motivo: aferrarnos a nuestra consola, y si disfrutamos de una cuenta Xbox Live Gold, pues tenemos la tarea de explorar los nuevos títulos que llegan con la lista de juegos para el mes de abril.

Así es, Microsoft acaba de publicar el listado completo de títulos que vienen gratis, así que tomen nota porque aquí les presentamos la lista completica:

Para quienes cuenta con su Xbox One, en abril podrán contar con ‘The Witness’, título que estará disponible del primero al 30 de abril. Por su parte, ‘Assassin’s Creed Syndicate’ estará disponible en la plataforma del 16 de abril al 15 de mayo.

Para los usuarios de Xbox 360 también hay buenas noticias:

Del 1 de abril al 15 de abril podrán quemar carretera gracias a ‘Cars 2’, y si esto nos les parece suficiente pues ‘Dead Space 2’ llega con la continuación de acción y terror que tanto nos gusta explorar en un mundo inhóspito y alienígena.

Pero eso no es todo, querido amigo y usuario de PlayStation Plus, para usted también tenemos listado de juegos gratis. Tome nota y téngase de atrás:

Para quienes cuentan con PS4, pues este mes de abril podrán explorar con:

Trackmania Turbo

Q*Bert Rebooted

Mad Max

Para quienes tienen Ps3

In Space we Brawl

Toy Home

Q*Bert Rebooted

Para quienes tienen Ps Vita

99 Vidas

Q*Bert Rebooted

Si por cosas de la vida no les convence para nada el listado de abril, recuerden que todavía están a tiempo de agarrar los juegos de marzo, ya que el cambio se realizará hasta el próximo 4 de abril, para que no digan que no les avisamos.