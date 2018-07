Con este video, Neymar pide ayuda para poder levantarse de sus caídas

A través de un video, el jugador brasileño del PSG, Neymar Jr, se defendió de las críticas que ha recibido a causa de las exageradas caídas que realiza en cada partido en el que juega.

El video, el cual fue compartido en Twitter, trae un mensaje, en el que afirma que:

Neymar Jr, aceptó que en algunas ocasiones exagera las caídas, sin embargo, aclaró que realmente ‘sufre’ en el campo de juego y que lo que vive después de cada partido es ‘insoportable’.

En el comercial, el cual es en blanco y negro, el jugador brasileño dice:

“Dentro de mí aún existe un niño. A veces, este niño encanta al mundo y, a veces, irrita a todo el mundo. Mi lucha es para mantener ese niño vivo, pero dentro de mí y no dentro del campo. Puedes pensar que caí demasiado, pero la verdad es que no caí. Me desmoroné. Y eso duele mucho más que cualquier pisotón en el tobillo operado. Cuando parezco un malcriado, no es porque soy un niño mimado, sino porque aún no aprendí a frustrarme. Tú puedes continuar lanzando piedras o puedes quitar esas piedras y ayudarme a levantarme. Porque cuando yo me levanto, Brasil entero se levanta conmigo”.