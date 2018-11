Con este mensaje, Freddie Mercury le aceptó al mundo que tenía Sida

La legendaria voz de Queen se enteró de su enfermedad en 1987, dos años después del Live Aid, mítico concierto de la banda inglesa y del que muchos fueron testigos gracias a la película Bohemian Rhapsody.

Una vez se notó la ausencia de Mercury en los escenarios, los rumores empezaron a coger fuerza y la prensa empezó a presionar para saber la verdad sobre lo que escondía la vida del artista. En aquel entonces varios medios de comunicación sin tener fuentes verídicas afirmaron que Freddie había contraído VHI, una realidad que después fue confirmada por el mismo Mercury.

Sin embargo el 1990 fue publicado un artículo en las columnas del diario The Sun, acompañado por unas fotografías que mostraban a la voz de Bohemian Rhapsody algo demacrado, una imagen que empezó a preocupar a sus fans y, por esta razón, los rumores de una enfermedad tomaban aún más fuerza.

Ya en 1991 se filmó el video de “These Are the Days of Our Lives”, escenas que serían las últimas que grabaría Freddie y donde se notaba un cambio de imagen bastante abrumador.

Pero fue hasta el 22 de noviembre cuando Freddie Mercury decidió llamar a su manager para preparar el mensaje público con el que le diría al mundo que era portador del VIH.

La prensa replicó las palabras de Mercury:

Las palabras con las que Mercury admitió su enfermedad pic.twitter.com/jyOl5jPxgu — Iamchisme (@ChismesCol) 24 de noviembre de 2018

El 24 de noviembre de 1991 (un día despúes) Freddie murió a causa de una bronconeumonía resultado de SIDA.