Estas son las serias más vistas en lo corrido de 2018 en Netflix

El gigante del streaming a nivel global parece no tener fin con las series proyectadas y más vistas en el 2018, incluso entrando en el mercado latinoamericano con series originales en el idioma hispano.

Prueba fiel del éxito de Netflix es la serie “La Casa De Papel” original de la cadena española TV3 y aunque la primera temporada fue implementada por la productora española, Netflix decidió darle trascendencia mundial y no solo hacer una segunda temporada, sino en pensar en una tercera temporada ya que las modalidades de robo pueden ser muchas y diferentes puntos estratégicos.

Ante este auge, la plataforma aseguró que invertiría cerca de 8 mil millones de dólares en producciones propias y obtención de derechos de otras series para poderlas emitir por medio de Netflix para un total de 700 producciones que se estarán transmitiendo en los próximos meses.

– En una primera e indiscutible posición esta “La Casa De Papel” la cual es la serie de habla no inglesa más vista en estos 5 meses desde que esta es emitida por Netflix. Superando a otras exitosas serie de la franquicia como “Club De Cuervos” y “Narcos”.

– Altered Carbon está ubicada en la segunda posición del conteo, no solo por la trama y los efectos especiales que ponen a esta serie como na de las más costosas de Netflix, sino por la similitud que tiene con largometrajes como Balde Runner 2049, todo un éxito en las salas de cine luego de salir a las pantallas en 2017.

– La Tercera temporada y tercer lugar están dispuestas para Jessica Jones, una parte de Marvel para televisión que con apenas un mes de emisión rápidamente ha bajado a otras series con el mismo nivel de intriga a posiciones nunca pensadas.

– La siguiente es The End Of The Fucking World era una serie de la cual no se esperaba un mayor éxito del que había proyectado en su transmisión original en Channel 4 del Reino Unido, sin embargo ese tipo de producciones son los que llaman la atención de Netflix para retrasmitirlas y darles un nuevo aire para lograr que la audiencia se conecte con los 8 episodios.

– Grace y Frankie es una de las series de comedia más reconocidas de la plataforma en sus cuatro temporadas donde las protagonistas de la serie encarnadas por Jane Fonda y Lily Tomlin descubren que sus esposos además de ser socios y amigos también juegan a ser amantes.

– Drew Barrymore volvió a la escena de las pantallas luego de sus papeles recordados en “Los Ángeles De Charlie” y “Como Si Fuera La Primera Vez” ahora con un tinte de terror- comedía en tener buenos réditos para llegar con una segunda temporada de Santa Clarita Diet la última semana de marzo.

– Y por último “Una Serie De Eventos Desafortunados” logró ganarse un lugar entre los amantes de Netflix debido que esta serie tuvo una pequeña cuota de lo que es Jim Carrey como comediante en el año 2004, ahora se trasmite una segunda temporada de la divertida serie y llegará con una tercera temporada para darle fin seguramente a finales de este año o inicios de 2019.