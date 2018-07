Estas 20 bandas representarán el rock bogotano en Rock Al Parque

El Teatro al Aire Libre la Media Torta fue el escenario donde el 25, 26 y 27 de junio se llevaron a cabo las audiciones para seleccionar el talento bogotano que completará el Festival Rock al Parque 2018 , que se realizará el 18, 19 y 20 de agosto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Durante tres días, 48 bandas de rock se disputaron uno de los 20 cupos para hacer parte del festival de rock gratuito más grande de Latinoamérica.

Adolfo Lemos, Miguel Gómezcaceres y Sergio Rodríguez evaluaron la técnica, interpretación, creatividad, coherencia y puesta en escena de las propuestas que estaban cargadas de ska, metal, punk, rock alternativo, rock n’ roll y otros géneros como electrónica y fusión.

Las 20 bandas escogidas fueron: Implosion Brain, Skampida, Apolo 7, Lika Nova, V For Volume, Durazno, Rocka, Syracusae, The Brainwash Machine , Ship, Sanpeceeste , Tears Of Misery, Loathsome Faith, La Mano De Parisi, Mad Tree, D’ius Solis, Ginger y Los Tóxicos, Distracción, Alfonso Espriella, Manniax .

¡Felicitaciones a las bandas que hacen parte de esta casa! ¡Nuestro rock vive!

