Por esta escena, la ISIS amenazó a Mia Khalifa con cortarle la cabeza

La ya retirada estrella de cine para adultos, Mia Khalifa, reveló las múltiples amenazas que recibió de parte del Estado Islámico después de grabar una de las escenas con un hijab.

La libanesa, en entrevista con la BBC Radio 5 Live, aseguró que la idea de grabar tal escena fue de los productores, algo que desde un comienzo no le agradó mucho:

“[Los productores] me dieron este guión y me dijeron lo que iba a usar y les dije: ‘Van a hacer que me maten’”.

Dentro de las amenazas que recibió, vio una imagen donde aparecía un verdugo a punto de quitarle la cabeza, además de ser advertida a través de sus redes sociales.