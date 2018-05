Escuche cantar a Don José, el campesino discriminado en un restaurante de Medellín

Recientemente, se conocieron a través de las redes sociales, dos videos en el que se puede ver la forma en la que la dueña de un restaurante ubicado en Medellín le pide a un campesino cantante de música popular que se retire de su establecimiento.

La situación se dio después de que una pareja de comensales invitara al hombre a almorzar junto a ellos, algo que a la mesera y a la dueña del establecimiento no les gustó para nada.

Valeria Lotero, una artista plástica, fue la que invitó al hombre a comer y la encargada de hacer viral lo que le hicieron en el restaurante antioqueño.

Don José habló con la emisora La Z Urbana y declaró que:

“La cajera me dice: ‘¿Usted va a almorzar aquí?’, le dije: ‘Claro, me invitaron’, y dice: ‘¿Por qué no se lo lleva en la cajita’; entonces, yo dije: ‘Es que yo voy a almorzar aquí que el doctor y la doctora me dijeron que me sentara ahí para almorzar. Si me lo llevo así, en caja, pues no me dan el almuercito’. Fue un malentendido de la cajera, que dijo que no se podía. Llamó a la señora, a la dueña”.