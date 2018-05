¿Qué escucha? ¿Yanny o Laurel? Conozca el audio que tiene dividido a Internet

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un breve audio en el que las personas escuchan dos palabras diferentes, unos aseguran escuchar ‘Yanny’, mientras que otros escuchan ‘Laurel’. Algo así pasó hace tres años, cuando las personas veían un vestido de diferentes colores.

El audio, se volvió tan popular, que estalló un debate en Reddit, sitio en donde fue subido por primera vez y posteriormente llegó a todas las redes sociales.

Hay varios grupos de personas que opinan frente al audio, unos aseguran que pueden escuchar una palabra durante un rato y después de un tiempo la otra, o incluso las dos al tiempo, ya hasta se ha hablado de ‘magia negra’.

Una investigadora del laboratorio de percepción de voz de la Universidad de California, en Los Ángeles, identificada como Jody Kreiman, aseguró que el fenómeno se puede dar porque:

Aunque la investigadora dio esa explicación, aclaró que se necesitan más análisis para resolver realmente lo que pasa.

Esperemos que con el tiempo exista una explicación definitiva a este extraño fenómeno.

Aquí el audio:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de mayo de 2018