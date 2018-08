Escritor de “Cómo salvar tu matrimonio” asesinó a su esposa

Derek Medina, un hombre de 31 años que ha dedicado parte de su vida a escribir libros de autoayuda, superación personal y sobre cómo arreglar un matrimonio, asesinó a tiros a su esposa Jennifer Alfonso, de 26 años, con la que llevaba casado más de tres años.

El hombre, quien se encuentra en un centro penitenciario de Miami, publicó el crimen en su cuenta de Facebook, en donde escribió:

“Voy a ir a prisión o ser sentenciado a muerte por matar a mi esposa, los quiero amigos, los voy a extrañar, cuídense, gente de Facebook me van a ver en las noticias. Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto hice lo hice. Espero que me entiendan”.