Entra a la cancha con la bandera de Colombia en Rusia

¿Y QUIÉN NO QUISIERA ENTRAR A LA CANCHA CON LA BANDERA DE LA SELECCIÓN EN RUSIA 2018?

¡Coca-Cola te invita a llevar con orgullo la bandera de la Selección! Si tienes entre 13 y 16 años, canjea BUBBLES para llevar la bandera de Colombia en su partido contra Senegal en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

Si quieres participar debes tener en cuenta lo siguiente:

– 6 cupos disponibles para ser abanderado en la copa del mundo de la FIFA Rusia 2018. – Esta es una Mecánica para participar por el Premio: 1 viaje para UNA persona (1 viaje por cada Ganador Titular o su representado entre los 13 y 16 años) por el periodo promocional, para ser uno de los 6 abanderados de la Copa del Mundo de la Fifa Rusia 2018 y llevar la bandera de Colombia en el partido Colombia-Senegal, el 28 de junio en Samara.

– El premio es para personas entre los 13 y 16 años de edad, sin embargo pueden participar de la mecánica usuarios mayores de 16 años de edad en representación de personas de las edades antes mencionadas quienes son los acreedores oficiales y únicos del premio mencionado anteriormente. Por lo cual los mayores de esa edad podrán ceder su premio a cualquier persona del rango de edades entre 13 y 16 años de edad, que esté relacionado en primer y/o segundo grado de consanguinidad o afinidad.

– La Mecánica se desarrollará entre el día 1 de marzo de 2018 hasta el 25 de marzo de 2018 a las 11:59 p.m. *Esta fecha podrá extenderse después del 25 de marzo a disposición de Coca-Cola For Me. Se dará previo aviso a los participantes por medio del mail registrado en la plataforma. – Este beneficio no es canjeable por dinero en efectivo.

– Los seis Ganadores Titulares serán anunciados por la red social Twitter y Los Titulares y Suplentes serán anunciados por medio del Ranking y la Plataforma en el link http://wp.me/p66PkP-1emel día 27 de marzo de 2018.

– Este cupón NO puede ser canjeado por colaboradores de Coca-Cola Company ni Coca-Cola FEMSA SA, ni quienes brindan servicios a estas compañías. En caso que se compruebe dicha situación quedará anulado el canje de manera automática.

– Se puede participar en más de una ocasión. Cada oportunidad tiene un valor de 50 bubbles por Bandera u Oportunidad. – Pueden revisar el Ranking en el link http://wp.me/p66PkP-1em – Las Bases de participación deben ser consultadas en el siguiente link: http://wp.me/p66PkP-1ej

– Quien no cumpla con los requisitos dispuestos en las Bases de Participación indicadas en el punto anterior por omisión de lectura, no tendrá derecho a reclamo alguno.

– Si presentas problemas para validar o redimir tu beneficio podrás escribir a soporte.forme@fcbandfire.com. (El horario de atención es de 8:00am a 6:00pm).

Para más información ingresa a http://ow.ly/76cr30iL6Cm