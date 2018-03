Empleada escupe la comida de sus comensales en frente de ellos

Una empleada de la cadena de sándwiches Pita Pit, decidió que sería buena idea escupir la comida de sus comensales, luego de tener una acalorada discusión con ellos.

En video, quedó registrado el momento en el que la empleada escupe la comida de los comensales, lo que desató una situación muy incómoda con insultos, comida por los aires e intento de golpes.

La cadena de comida Pita Pit, fue duramente criticada por su servicio y declaró que:

La empleada justificó su comportamiento por un ‘cansancio extremo’, sin embargo, fue despedida.

Aquí el video:

Fast food employee spits in customer’s food in viral video #FACTS MAR. 25, 2018. A #PitaPit employee in #Missoula MT, has been terminated after a #Facebook video showed her #spitting in a customer’s sandwich #FOODNETWORK #FOODANDWINE #EATER #TRUECOOKS #FOODFIGHT #NYC #LAEATS #NYC pic.twitter.com/55PkdhRZtG

— foodninfo.com (@foodninfo) 25 de marzo de 2018