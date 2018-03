Emotivo: The Killers dedica ‘Wonderwall’ de Oasis a Liam Gallagher en el Lollapalooza

Liam Gallagher era una de los platos fuertes en el Lollapalooza Chile, pero por problemas de salud se vio obligado a bajarse del escenario dejando a todos sus fanáticos con ganas de cantar los nuevos sonidos del As You Were y cómo no, los clásicos de Oasis.

Lo cierto fue que abandonó el escenario después de tres canciones, y aunque se disculpó a través de las redes sociales, también recibió cientos de críticas, recordemos que no es la primera vez que Liam hace algo por el estilo.

Sin embargo la buena onda hace parte del festival y Brandon Flowers lo demostró, por esta razón para el cierre de la jornada, The Killers entonó uno de los clásicos de Oasis: ‘Wonderwall’.

“Antes de cantar esta canción, quiero que sepan que Liam Gallagher es mi rey. De ninguna manera quiero menospreciar lo que hizo. Creo que tuvo problemas hoy. Pero cualquier noche en donde ‘Wonderwall’ es cantada por muchas personas es una buena noche”.