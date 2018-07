El emotivo mensaje con el que Pelé elogió a Mbappé

Pelé, la leyenda brasileña del fútbol, felicitó al delantero francés Kylian Mbappé, por la excelente actuación que tuvo en el Mundial de Rusia 2018.

Mbappé, de tan sólo 19 años, anotó un gol en el triunfo de Francia sobre Croacia, 4-2, con el que se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en marcar en una Final de Copa del Mundo, uniéndose a la leyenda brasileña, quien lo hizo con su selección frente a Suecia en 1958.

Pelé escribió en su cuenta de Twitter que:

En otro tuit, el astro brasilero en modo de broma dijo:

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe – it’s great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian – é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B

— Pelé (@Pele) 15 de julio de 2018