En la semana del 14 de agosto se recuerdan dos eventos con Iron maiden: el primero fue el lanzamiento del sencillo “The evil that men do” del álbum “Seventh son of a seventh” son y la misma semana pero en 2010 Iron maiden publico el álbum The final frontier.

Aprovechamos esta coyuntura histórica para averiguar cual es el álbum de Iron Maiden que mas les gusta?