Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss (29 de julio)

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos hoy 24 de junio del 2018. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

1977 Mientras recorría los Estados Unidos con Led Zeppelin, Robert Plant descubre que su hijo de 5 años, Karac, murió de un virus estomacal. La gira termina abruptamente, y Led Zeppelin nunca más vuelve a tocar en los Estados Unidos.

1975 “The Hustle” de Van McCoy llega al número 1 en Estados Unidos.

2003 Limp Bizkit aparece en el hipódromo de Hawthorne en Chicago como parte de la gira de verano de Metallica con Deftones, Linkin Park y Mudvayne. Pero la multitud pronto muestra cómo se sienten con el líder Fred Durst y su equipo, ya que la banda es abucheada y Durst es arrojado con monedas y botellas, lo que lo lleva a lanzar burlas homofóbicas. Como resultado, Limp Bizkit deja el escenario después de 30 minutos y solo seis canciones, pero no antes de que Durst desafíe a los miembros de la audiencia a una pelea.

1983 Madonna lanza su primer álbum. El debut homónimo no quema las listas de éxitos y es ridiculizado por Rolling Stone (que dice que su voz es “irritante como el infierno”), pero obtiene tracción en los clubes de baile, preparando el escenario para su segundo álbum, Like A Virgin.

1985 Paul Young llega al # 1 con “Everytime You Go Away”, una versión de una canción de Hall & Oates lanzada en 1980. Es la única portada de Hall & Oates para llegar al Top 40.

1949 Roger Taylor (batería de Queen) nace en Dersingham, Norfolk, Inglaterra.

2017 Los miembros de Journey, Jonathan Cain, Arnel Pineda y Ross Valory hacen un recorrido por la Casa Blanca y se toman una foto con el presidente Trump en el Despacho Oval gracias a la esposa de Cain, Paula, presidenta del consejo asesor evangélico de Trump. La visita no concuerda con el guitarrista de la banda, Neal Schon, quien critica a Cain en las redes sociales y lo acusa de usar la banda para promover sus puntos de vista religiosos.

1960 El cantante y compositor de rock Gary Cherone (de Extreme y Van Halen) nace en Malden, Massachusetts.

1938 El guitarrista / compositor George Cummings (del Dr. Hook) nace en Meridian, Mississippi.

1976 El álbum debut homónimo de Ted Nugent es certificado Gold, y finalmente vende más de 2 millones de copias.

1986 Peter Gabriel llega al # 1 en los Estados Unidos con “Sledgehammer”, superando a su antigua banda, Genesis (con “Invisible Touch”) fuera del primer puesto.

2015 En un campo en las afueras de Cesena, Italia, 1000 músicos y cantantes tocan Foo Fighters “Learn to Fly” simultáneamente con el sueño de atraer a la banda para tocar en su ciudad por primera vez en casi 20 años.

1979 Después de un show en Cleveland, Joe Perry deja a Aerosmith cuando entra en un griterío con Steven Tyler. Es reemplazado por Jim Crespo, pero se reincorpora a la banda en 1984.

1975 The Eagles álbum One Of These Nights llega al # 1 en los Estados Unidos.

2007 Se estrena The Simpsons Movie. Al principio de la película, Green Day se hunde en Lake Springfield.

2015 The Eagles tocan su último concierto con Glenn Frey. El espectáculo tiene lugar en Bossier City, Louisiana, la fecha final de su gira de History of the Eagles. El conjunto presenta 27 canciones y dos bises, cerrándose con “Desperado”. El miembro fundador Frey muere seis meses después. La banda continúa con su hijo, Deacon, en su lugar.

1984 Prince protagoniza la película Purple Rain. La película, en la que interpreta a un músico advenedizo que choca con su banda, es paralela a su historia de vida, pero no es estrictamente autobiográfica, y no la escribió ni dirigió.

1943 Mick Jagger (de The Rolling Stones) nace en Dartford, Kent, Inglaterra.

2006 La primera guitarra de Paul McCartney se vende en una subasta de Abbey Road Studios por 330,000 libras, o alrededor de medio millón de dólares.

1945 Rick Wright (de Pink Floyd) nace en Hatch End, Middlesex, Inglaterra.

1959 John Sykes (guitarrista de Whitesnake, Thin Lizzy) nace en Reading, Berkshire, Inglaterra.

1953 El vocalista de Rush, Geddy Lee, nace en Willowdale, Ontario, Canadá.

