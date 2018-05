Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss (27 de mayo)

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

1977 La opera espacial de George Lucas, Star Wars, debuta en los cines, acompañada de una partitura icónica de John Williams.

1996 Brad Nowell (líder de Sublime) muere de una sobredosis de heroína a los 28 años, justo una semana después de casarse con Troy Dendekker, la madre de su hijo de 11 meses, Jakob.

1978 Un concierto en Londres de The Who resulta ser el último para el baterista Keith Moon, quien muere unas semanas después.

1948 Klaus Meine (vocalista de Scorpions) nace en Hannover, Alemania.

1985 “Everything She Wants” de Wham !, llega al número 1 en los EE. UU., Lo que los convierte en el primer grupo desde los Bee Gees en tener tres hits # 1 del mismo álbum.

1969 Todavía en su luna de miel, John Lennon y Yoko Ono se registran en el Queen Elizabeth Hotel (el “Hotel La Reine”) en Montreal, donde comienzan su segunda semana de descanso en la cama por la paz. Al final de su estadía, graban “Give Peace A Chance” con un coro que incluye a Timothy Leary, Tommy Smothers y Dick Gregory.

2012 En un concierto en Atlantic City, Nueva Jersey, la cantante líder de Basura, Shirley Manson interrumpe una actuación de “Stupid Girl” para desafiar a un miembro de la multitud que estaba golpeando a una mujer.

1972 Mott The Hoople, a punto de separarse, recibe la ayuda de David Bowie, quien les permite grabar dos canciones que escribió. Pasan “Suffragette City” pero cortan “All The Young Dudes”, que se convierte en su mayor éxito y revive su carrera.

1964 Lenny Kravitz nace en Manhattan, Nueva York.

1984 “Let’s Hear It For The Boy” de Deniece Williams, de la película Footloose, llega al número 1 en Estados Unidos.

1994 Después de un paréntesis de 14 años, los Eagles se reúnen para un espectáculo en Burbank, California, cerrando el espectáculo con “Desperado”. Pronto lanzarán su gira “Hell Freezes Over”, que se convierte en la primera gira en cobrar más de $ 100 por una cantidad sustancial de boletos.

2006 Gwen Stefani de No Doubt y su esposo, Gavin Rossdale de Bush, tienen su primer hijo: Kingston James McGregor.

2017 Gregg Allman de The Allman Brothers Band muere a los 69 años después de una batalla contra el cáncer de hígado.

1948 Stevie Nicks nació en Phoenix, Arizona, pero se crió en California. Después de lanzar un álbum con su novio Lindsey Buckingham en 1973, el dúo se une a Fleetwood Mac, ayudando al grupo a transformarse de una famosa banda de blues a uno de los grupos más populares (e intrigantes) del mundo.

2006 Por primera vez en sus 22 años de carrera, Red Hot Chili Peppers obtuvo un álbum n. ° 1 en The Billboard 200: el set de dos discos Stadium Arcadium.

1995 Cracked Rear View, el debut de Hootie & the Blowfish, se convierte en el álbum # 1 en Estados Unidos aproximadamente 10 meses después de su lanzamiento.

2017 Chris Cornell es enterrado en el Hollywood Forever Cemetery en Los Angeles junto a Johnny Ramone. Los deudos en el funeral incluyen a Dave Navarro, Tom Morello, Lars Ulrich, James Hetfield, Courtney Love y sus compañeros de banda de Soundgarden Matt Cameron y Kim Thayil. Cornell se ahorcó el 18 de mayo.

1973 Deep Purple lanza el clásico del rock “Smoke On The Water”.

1975 El rapero Andre 3000 (de OutKast) nace André Lauren Benjamin en Atlanta, Georgia.

1977 Se estrena “God Save The Queen” de Sex Pistols, vendiendo alrededor de 150,000 copias en una semana a pesar de ser parte nocturna en la Radio 1 de la BBC y rechazada por algunas tiendas de discos.

1996 Los bomberos llegan a la ardiente casa de Eric Clapton para encontrar al guitarrista que entra y sale de la casa para salvar su colección de guitarras. La casa está destruida, con alrededor de tres millones de dólares en daños.

1966 Sean Kinney, baterista de Alice in Chains, nace en Seattle, Washington.

1962 En los Grammy Awards de Nueva York, el “Moon River” de Andy Williams de la película Breakfast at Tiffany’s se titula Record and Song of the Year.

1922 El actor y cantante ocasional Christopher Lee nace en Belgravia, Westminster, Londres. Es mejor conocido por sus papeles malvados en Drácula, la trilogía El Señor de los Anillos y la trilogía de la precuela de La Guerra de las Galaxias.

1977 Las sensaciones de rock y los vendedores en serie Kiss brindan a Marvel Comics un frasco de su sangre para mezclarlo con la tinta roja utilizada para imprimir su próximo cómic. La sesión de fotos tiene lugar en la planta de impresión en Depew, Nueva York, donde se realizará el comic.

1974 Lisa Marie Presley, de cinco años, se encuentra por primera vez con Michael Jackson en Lake Tahoe, donde su padre había estado actuando. La pareja se casará 20 años después en una unión que dura dos años.

1967 The Beatles lanzan su álbum histórico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en el Reino Unido.

1987 El concierto de U2 en Roma desencadena alarmas de terremoto como resultado del nivel de ruido.

