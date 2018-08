Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss (26 de agosto)

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos hoy 26 de agosto del 2018. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

1979 La película The Ramones Rock & Roll High School se estrena en los cines. La canción del título se convierte en uno de sus clásicos, y la película gana un seguimiento de culto.

1979 “My Sharona” de The Knack llega al número 1 en los EE. UU. Durante la primera de seis semanas.

1976 Boston lanza su álbum debut homónimo.

1970 Jimi Hendrix abre Electric Ladyland Studios en la ciudad de Nueva York. Muere unos meses más tarde, pero el estudio sigue vivo, con muchos actos importantes grabando allí a lo largo de los años.

1952 Nace Geoff Downes (tecladista / compositor para Asia y Sí) Stockport, Cheshire, Inglaterra.

1951 Rob Halford (líder de Judas Priest) nace en Sutton Coldfield, Inglaterra.

2008 Leona Lewis y Jimmy Page se presentan durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en el Estadio Nacional (también conocido como el Nido de Pájaro). El dúo presenta el clásico de Led Zeppelin “Whole Lotta Love”.

1962 Vivian Campbell, quien reemplazaría al difunto Steve Clark como guitarrista de Def Leppard, nace en Belfast, Condado de Antrim, Irlanda del Norte.

1949 Gene Simmons (de Kiss) nace como Chaim Weitz en Haifa, Israel, a la sobreviviente Nazi del campo de concentración Flora Klein y su marido carpintero, Feri.

1995 “Kiss From A Rose” de Seal llega al número 1 en los Estados Unidos después de ser utilizado en la película Batman Forever. “Le debo mi carrera a Joel Schumacher”, dice Seal, refiriéndose al director de la película.

1990 Alice In Chains lanzó su álbum debut “Facelift” . “Man In The Box” fue nominado para un Premio Grammy a la Mejor Interpretación en Hard Rock con Vocal en 1992 .

1981 Los Rolling Stones lanzan Tattoo You. El gran éxito del álbum es “Start Me Up”, que grabaron por primera vez con un ritmo de reggae en 1977. Esa versión fue eliminada, pero la mejoraron para Tattoo You con mejores resultados.

2006 El bajista Long Hamilton de Aerosmith pierde su primer concierto en 24 años después de haber sido diagnosticado con cáncer de garganta.