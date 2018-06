Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss (24 de junio)

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos hoy 24 de junio del 2018. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

1987 Fred Astaire muere de neumonía a los 88 años. Poco antes de su muerte, Astaire abdicó su trono como el rey de la canción y la danza y dio la bienvenida a un nuevo rey: Michael Jackson. Él dijo: “No quería dejar este mundo sin saber quién era mi descendiente, gracias Michael”.

1981 Mark David Chapman se declara culpable del asesinato de John Lennon y es sentenciado a 20 años de prisión.

1979 Lanzamiento de Charlie Daniels Band “The Devil Went Down To Georgia”. Daniels toca las partes del violín tanto para Johnny como para el Devil; él dice que la parte del Devil es “solo un montón de ruido”.

1988 Robert Palmer lanza “Simply Irresistible” en su país natal, Reino Unido, donde alcanza el n. ° 44. Le va mucho mejor en los Estados Unidos, donde aterriza en el n. ° 2.

1984 “The Reflex” de Duran Duran llega al número 1 en Estados Unidos. Esta versión es una remezcla del corte del álbum realizado por Chic’s Nile Rodgers.

1966 Comienza la última gira mundial de los Beatles en Munich. En el futuro, se concentran en los esfuerzos de estudio, lo que resulta en el álbum de referencia Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

1944 El guitarrista de rock Jeff Beck nace en Wallington, Inglaterra.

1979 Supertramp’s LP Breakfast In America llega al # 1.

1976 Paul McCartney concluye la gira de Wings Over America en el Forum de Los Ángeles, marcando la última vez que el ex Beatle realizaría una gira hasta 1989.

1975 En una parada en Vancouver en su gira Welcome To My Nightmare, Alice Cooper se cae del escenario y se rompe seis costillas.

1948 Todd Rundgren nace fuera de Filadelfia, Pensilvania. En los años 70, se convierte en uno de los mejores artistas solistas y uno de los productores de música más famosos, con Bat Out Of Hell de Meat Loaf como su mayor éxito comercial.

1980 Los Rolling Stones lanzan Emotional Rescue.

2008 Un blogger que había pensado que sería una buena idea filtrar algunas pistas terminadas de Chinese Democracy de Guns N ‘Roses recibió una visita del FBI y una carta de cese y desistimiento.

1994 Weezer lanza “Undone – The Sweater Song”, el primer sencillo de su álbum debut, Weezer (también conocido como The Blue Album).

1990 Billy Joel se convierte en el primer acto de rock en el Yankee Stadium cuando se presenta en el primero de los dos shows completos.