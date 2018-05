Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

1981 – Bob Marley muere a los 36 años después de una larga batalla contra el cáncer.

2006 – El guitarrista Dave Baksh anuncia que dejará Sum 41 para seguir una carrera con su nueva banda, Brown Brigade.

1995 – Jimmie Vaughan, Eric Clapton, B.B. King, Buddy Guy y Robert Cray hacen un concierto tributo por Stevie Ray Vaughan en Austin, Texas. Todos habían jugado con Stevie Ray en su último concierto el 26 de agosto de 1990.

1941 Eric Burdon (vocalista de The Animals) nace en Newcastle upon Tyne, Inglaterra.

1984 “Hello” de Lionel Richie, una canción inspirada en sus años de juventud cuando era demasiado tímido para hablar con las damas, llega al número 1 en Estados Unidos.

1977 Los Sex Pistols firman con Virgin Records por £ 15,000 luego de ser eliminados tanto por EMI como por A & M.

1967 Se lanza el primer álbum de Jimi Hendrix, Are You Experienced?, con canciones como “Foxy Lady”, “Hey Joe” y “Purple Haze”.

1970 Se lanza la banda sonora de la película Woodstock, con grabaciones del festival. Los que estaban allí se dieron cuenta de que no sonaba tan bueno como lo recordaban.

1972 John Lennon va al Show de Dick Cavett y menciona que el FBI lo está monitoreando. Él resulta estar en lo cierto.

2017 Para conmemorar el 30 aniversario de su aclamado álbum de 1987, The Joshua Tree, U2 se embarca en The Joshua Tree Tour 2017, con un primer concierto en Vancouver, Canadá. La banda toca el álbum completo, incluyendo los extraños “Exit” y “Trip Through Your Wires”, que no se han realizado desde los años 80, y un concierto en vivo para “Red Hill Mining Town”.

1975 Russell Hitchcock y Graham Russell, cada uno actuando en la producción de Sydney Christ Christ Superstar, se reúnen en el primer día de ensayos. Más tarde en el año, forman Air Supply.

2000 Tras el lanzamiento del caso legal de Metallica contra el popular servicio de intercambio de archivos en línea Napster, Chuck D de Public Enemy y Lars Ulrich de Metallica aparecen en The Charlie Rose Show, donde debaten si la descarga de MP3 es un vehículo para la piratería o un regreso de poder para la gente

1981 Debbie Harry se separa de Blondie, anunciando su carrera en solitario. Ella continúa trabajando con la banda, que tiene más éxito.

1973 El quinto álbum de Led Zeppelin, Houses of the Holy, va al número 1 en América.

1967 Pink Floyd realiza el primer concierto de rock con sonido cuadrafónico en Queen Elizabeth Hall en Inglaterra.

1971 Mick Jagger se casa con su primera esposa, Bianca Perez-Mora, que está embarazada de cuatro meses de su hija, Jade, en St. Tropez, Francia. La pareja se divorció en 1978.

1950 Rocker Billy Squier nace en Wellesley, Massachusetts.

2014 Ed Gagliardi (bajista de Foreigner) muere a los 62 años después de una batalla de ocho años contra el cáncer.

1948 Steve Winwood (de Traffic, Blind Faith y The Spencer Davis Group) nace en Handsworth, Birmingham, Inglaterra.

1929 Burt Bacharach nace en Kansas City, Missouri.

1978 Después de ocho semanas en el n. ° 1, “Night Fever” de los Bee Gees finalmente es reemplazado por “If I Can not Have You” de Yvonne Elliman, otra canción escrita por los Bee Gees y también presentada en Saturday Night Fever banda sonora.

1970 El documental de los Beatles Let It Be hace su debut teatral. Es la última película de los Beatles.

1950 Steve Wonder nace en Saginaw, Michigan.

2013 Después de que el astronauta canadiense Chris Hadfield grabara la canción de David Bowie “Space Oddity” a bordo de la Estación Espacial Internacional, su versión sublime se publica en YouTube, obteniendo rápidamente millones de visitas.



2004 En una entrevista de radio australiana, Gene Simmons de Kiss dijo sobre el Islam: “Esta es una cultura vil, y si piensas por un segundo que está dispuesto a vivir en la arena de la axila de Dios, tienes otra cosa por venir … ellos quieren venir y vivir justo donde vives y piensan que eres malvado “. Después de una avalancha de llamadas de los musulmanes, Simmons afirma que solo hablaba de los extremistas.

1972 Los Rolling Stones lanzan Exile On Main Street, un álbum doble histórico grabado principalmente en una villa en Francia, donde el grupo vive para evitar los impuestos británicos (son “exiliados fiscales”, de ahí el nombre del álbum).

2007 Brian May de Queen es vigilado las 24 horas después de que un esquizofrénico dejara una carta en la casa del guitarrista culpándolo por su enfermedad mental, asegurándose ser el verdadero Brian May y marcando al guitarrista para la muerte.

1970 The Beatles lanzan “The Long and Winding Road”.