Efemérides y playlist de #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

2003 – Apple lanza iTunes Store, la primera aplicación de descarga de música legal ampliamente exitosa, gracias a la aparición del iPod, que permite a las personas llevar su música consigo. Al principio, el servicio estuvo disponible solo para usuarios de Mac, con los archivos de música codificados en el formato exclusivo de Apple (AAC) que restringe el lugar donde se pueden reproducir.

1979 – Stevie Wonder hace una aparición sorpresa en un concierto de homenaje a Duke Ellington celebrado en el Royce Hall en el campus de UCLA. Wonder interpretó su elogio de Ellington “Sir Duke” junto con “C-Jam Blues” de Ellington.

1979 “Heart Of Glass” de Blondie llega al número 1 en Estados Unidos, el primero de sus cuatro éxitos de ventas en ese país.

1976 Después de un viaje a Moscú, David Bowie es detenido en vano en un tren en la frontera entre Polonia y Rusia por oficiales de aduanas que no aprecian su colección de libros y recuerdos nazis. Bowie afirma que está investigando una película sobre Joseph Goebbels, y es liberado después de unas horas.

2002 Por primera vez desde 1963, no hay actos británicos en los Estados Unidos Hot 100, ya que los estadounidenses rechazaban a Blur, Oasis y Robbie Williams.

1987 U2 hace la portada de la revista Time con el título “Rock’s Hottest Ticket”.

1968 Simon y Garfunkel lanzan “Mrs. Robinson”

2008 Prince hace que los fanáticos se vuelvan locos al cubrir a Radiohead durante un set épico, después de ser una incorporación de última hora al Festival Coachella.

1990 La hija de Don Everly, Erin, quien inspiró la canción “Sweet Child O ‘Mine”, se casa con Axl Rose de Guns N’ Roses. La unión rocosa duró nueve meses.

1999 Los miembros de The Verve lanzan una declaración anunciando su separación.

1999 R.E.M. aparece en una serie con guiones por primera vez cuando son invitados en Party of Five.

1981 The Beatles and the Bond Girl: Ringo Starr se casa con la actriz Barbara Bach después de conocerla en el set de la película Caveman. Desafían las probabilidades de Hollywood y permanecen juntos.

1973 ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd llega al # 1 en la lista de álbumes de Billboard. Se mantiene en la cima por solo una semana, pero continúa eclipsando el récord de la mayoría de las semanas en el conteo, con más de 880 (no consecutivas).

2009 El bajista de Pearl Jam Jeff Ament es robado afuera del estudio de Atlanta donde la banda está grabando. Los ladrones roban efectivo y equipo en el ataque, lo cual es informado por Rolling Stone.

2014 Sebastian Bach lanza el álbum “Give ‘Em Hell”

1982 Iron Maiden lanza el single “The Number Of The Beast”

1998 Mientras realizaba “Mama Kin” en un espectáculo en Anchorage, Alaska, Steven Tyler de Aerosmith pierde el control de su soporte para micrófono, que lo golpea en la pierna. Él cae, rasgando su ACL. Esto obliga a la banda a posponer el resto de su gira mientras Tyler se recupera de la cirugía.

2003 Iggy Pop se reúne con The Stooges por primera vez en 30 años para cerrar el festival Coachella. En 2010, los Stooges ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll.

1989 Jon Bon Jovi (Bon Jovi) se casa con la novia de la escuela secundaria Dorothea Hurley en Graceland Wedding Chapel en Las Vegas.

1951 Nace Ace Frehley (Paul Frehley) de Kiss, en el Bronx, Nueva York.

2015 El teclista de Journey, Jonathan Cain se casa con la predicadora de celebridades Paula White y comienza a grabar música de adoración, lanzando el álbum What God Wants To Hear.

1999 Después de su reunión con Pamela Anderson Lee, Tommy Lee deja a Mötley Crüe para dedicar tiempo a su nueva banda, Methods of Mayhem, y su familia.

2007 Rage Against The Machine presenta su primer espectáculo en siete años para cerrar el Festival Coachella.

2006 A los 62 años de edad, Keith Richards de The Rolling Stones se cae de una palmera mientras está de vacaciones en Fiyi y va al hospital con una conmoción cerebral, creando un evento de noticias raro en la isla.

1985 Freddie Mercury lanza su álbum solista ‘Mr. Bad Guy’. Aunque se vende bien en el Reino Unido, en los EE. UU. no llega ni a los primeros 150.

1984 Twisted Sister lanza el sencillo “We’re Not Gonna Take It”