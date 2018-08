Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss (12 de agosto)

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos hoy 24 de junio del 2018. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

2011 La vocalista de Warrant, Jani Lane, muere a los 47 años después de una larga batalla contra la adicción a las drogas y el alcohol.

1996 Oasis toca el primero de dos shows en Knebworth, Inglaterra. Uno de cada 20 de la población del Reino Unido solicita un boleto, y la banda toca frente a 125,000 personas cada noche. Son los conciertos más grandes de la era Britpop.

2008 El cantante / actor soul Isaac Hayes muere de un derrame cerebral en el condado de Shelby, Tennessee, 10 días antes de cumplir 66 años.



1976 Keith Moon destroza una habitación de hotel, no es sorprendente. Pero esta vez el baterista de The Who está hospitalizado después de golpear su habitación en el Hotel Fontainebleau en Miami.

1984 Lionel Richie interpreta su canción “All Night Long (All Night)”, con letras especiales escritas para la ocasión, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de verano de 1984 en Los Ángeles. Uno de sus bailarines de apoyo es un joven Cuba Gooding Jr.

2012 Las bandas Kiss y Motley Crue donan $ 100,000 a las familias de las víctimas del tiroteo de “Dark Knight” en Aurora, Colorado. La masacre ocurrió el viernes 20 de julio en una sala de cine que muestra a The Dark Knight Rises. James Eagan Holmes irrumpió en el teatro con armas de fuego, matando a 12 e hiriendo a 58.



1909 El inventor Leo Fender, que fundó Fender Musical Instruments, nació en Anaheim, California.

1995 Dangerous Minds, protagonizada por Michelle Pfeiffer como una maestra de escuela del centro de la ciudad, debuta en los teatros de Estados Unidos. La banda sonora de la película encabeza la lista de álbumes de Billboard gracias a su single principal, “Gangsta’s Paradise” de Coolio.

1999 Kiss recibe una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.



2014 Lauren Bacall, la última estrella de cine viviente mencionada en la canción de Madonna “Vogue”, muere a los 89 años.

1989 Richard Marx aterriza su tercer número uno consecutivo en los EE. UU. Como “Right Here Waiting” en el primer puesto. La canción es una carta de amor a su esposa, la actriz Cynthia Rhodes, que estaba fuera filmando una película cuando la escribió.

2008 Al hombre que disparó y mató a John Lennon, Mark David Chapman, se le niega la libertad condicional por quinta vez.



1949 Mark Knopfler (líder de Dire Straits), compositor de música y partituras, nació en Glasgow, Escocia.

1982 Alice Cooper es amado en Gran Bretaña, con “School’s Out” alcanzando el número 1 en el Reino Unido durante la primera de tres semanas.

2005 Los Rolling Stones lanzan su gira Bigger Bang con un espectáculo en Toronto. La gira dura más de dos años y establece un récord, con cerca de $ 558 millones (la gira de 360 de U2, que finaliza en 2011, rompe este récord).



