Efemérides y playlist #DomingosDeResurrección ✝ con Juan Kiss (10 de junio)

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos hoy 10 de junio del 2018. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Efemérides:

1996 La reelaboración de The Fugees de “Killing Me Softly”, con la voz principal de Lauryn Hill, ocupa el número 1 en el Reino Unido, donde se convierte en el single más vendido de 1996.

1974 Rick Wakeman se retira de YES para una carrera en solitario, regresa dos años después y se va de nuevo después de cuatro años.

1966 “Strangers In The Night” de Frank Sinatra llega al número 1 en la lista de singles del Reino Unido.

1944 Nace Boz Scaggs William Royce Scaggs en Canton, Ohio.

1975 The Eagles lanzan One Of These Nights.

1993 La historia de la vida de Tina Turner, incluida su tormentosa relación con su marido Ike, se retrata en la película What’s Love to Do With With, protagonizada por Angela Bassett como Tina.

1996 Jars of Clay llega al # 37 con “Flood”, el primer éxito Top 40 para una banda de música cristiana contemporánea en la era de Alternative Rock. En los siguientes años, un flujo constante de bandas de rock cristiano se cruzarían, lideradas por Creed.

1990 El segundo álbum de MC Hammer, Please Hammer, Do not Hurt ‘Em, se convierte en el segundo álbum de rap en alcanzar el n. ° 1 en América (Licensed to Ill por Beastie Boys fue el primero).

1974 Paul McCartney & Wings ‘Band On The Run’ llega al # 1.

1977 KC y Sunshine Band, “I’m Your Boogie Man” llega al # 1.

1986 Genesis lanza Invisible Touch, su álbum más exitoso. La canción del título les da su único hit # 1.

1949 Frank Beard (batería de ZZ Top) nace en Frankston, Texas.

1978 Los Rolling Stones lanzan Miss You.

1963 Johnny Depp nace en Kentucky. Él protagoniza el video de Tom Petty & the Heartbreakers para “Into The Great Wide Open” y toca la guitarra en las canciones de Oasis, Patti Smith y Ryan Adams.

2007 En la última escena de la serie de HBO The Sopranos, “Do not Stop Believin ‘” de Journey juega en la máquina de discos mientras Tony Soprano se sienta en un restaurante. Corta a negro en la línea, “Do not Stop”.

1985 La canción de Tears For Fears, “Everybody Wants To Rule The World”, llega al # 1 en los EE. UU. durante dos semanas.

1947 Richard Palmer-James (vocalista, guitarrista de Supertramp, compositor de King Crimson) nace en Bournemouth, Inglaterra.

2017 Gene Simmons de Kiss presenta una solicitud de marca registrada para el gesto con la mano de los cuernos del diablo, que según él inventó en 1974.

2010 Apareciendo en el PalaSharp Arena de Milán para promocionar su propio disco homónimo, Slash, en medio de la presentación del clásico de Guns N ‘Roses “Sweet Child o’ Mine”, es abordado por un espectador. El guitarrista sigue rockeando valientemente, finalmente cambia de guitarra y termina la canción. Después, Slash describió la noche como “un espectáculo de rock que le pateó el trasero”.

1941 Jon Lord, tecladista de Deep Purple y Whitesnake, nace en Leicester, Inglaterra.

2004 Ray Charles muere a los 73 años de enfermedad hepática.

1992 U2 invita a Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson de ABBA a unirse a ellos en el escenario de su concierto en Estocolmo para una interpretación de la exitosa película de 1976 “Dancing Queen” de ABBA.

1915 Nace Paul Lester William Polsfuss en Waukesha, Wisconsin.

1965 Joey Santiago (guitarrista principal de Pixies) nace en Manila, Filipinas.

1950 Graham Russell (cantante, guitarrista de Air Supply) nace con Cyril Graham Russell en Nottingham, Inglaterra.

2016 Brian May of Queen publica una nota en su sitio web en la que objeta el uso que hace Donald Trump de “We Are The Champions” en eventos de campaña. “Independientemente de nuestras opiniones sobre el Sr. Trump, siempre ha sido contrario a nuestra política permitir que la música Queen se utilice como una herramienta de campaña política”, escribe May. El mes siguiente, Trump utiliza la canción como su música de entrada cuando hace su primera aparición en la convención republicana.

1964 Jimmy Chamberlin (batería de The Smashing Pumpkins) nace en Joliet, Illinois.

PLAYLIST: