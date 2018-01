¿Dolor de infancia? Muere uno de los coloridos personaje de los teletubbies

La familia teletubbie está de luto ya que en las últimas horas se confirmó la muerte de Simon Shelton, quien le daba vida al teletubbie Morado Tinky Winki.

Quien anunció la noticia fue John Simmit quien interpreta al teletubbie verde por medio de su cuenta de twitter.

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO

— John Simmit (@JohnSimmit) 22 de enero de 2018